Il nuovo dirigente della Polfer ligure in visita a Spezia

La Spezia - Questa mattina il neo Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria della Liguria, il dottor Alfonso Polverino, ha incontrato il personale dipendente, in servizio presso la Stazione di La Spezia Centrale.

La circostanza è stata propizia per visitare gli uffici ed approfondire con il Responsabile del Posto Polfer importanti aspetti operativi e logistici dello scalo spezzino, dove sono stati potenziati i servizi per il maggior flusso turistico, specie di stranieri, verso le 5 Terre.

Determinante anche il ruolo degli agenti di sensibilizzazione dei passeggeri e di contenimento entro la “linea gialla”, a tutela della loro incolumità e della sicurezza della circolazione ferroviaria.



La ricognizione è proseguita alla presenza del Questore della Spezia per approfondire sul campo i profili di coordinamento tra i servizi territoriali e la Specialità che, ancora nella decorsa serata, ha consentito di procedere congiuntamente al fermo in flagranza di reato dell’autrice di un furto a bordo treno.

Al termine, un particolare ringraziamento è stato rivolto a tutto il personale per l’impegno profuso e per i servizi programmati che svolgeranno nei prossimi giorni.