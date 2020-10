Il numero uno delle Fiamme gialle liguri in visita al comando della Spezia e alla compagnia Sarzana

La Spezia - Ieri, mercoledì 14 ottobrem il Generale di Brigata Rosario Massino, Comandante Regionale Liguria della Guardia di Finanza, ha effettuato una visita ispettiva presso il Comando Provinciale della Spezia e la Compagnia di Sarzana.

Il Generale, da poco al comando delle Fiamme Gialle liguri, è giunto al Comando Provinciale dove è stato accolto dal Comandante Provinciale della Spezia, Colonnello Massimo Benassi, unitamente agli altri Ufficiali in servizio presso il capoluogo spezzino.



Successivamente si è recato presso il Palazzo di Giustizia dove ha salutato il Dott. Antonio Patrono, Procuratore della Repubblica ed il Dott. Francesco Sorrentino, Presidente del Tribunale, per poi recarsi in visita al Sindaco della Spezia Dott. Pierluigi Peracchini ed al Prefetto Dott.ssa Maria Luisa Inversini.



Nel corso dell’incontro con i militari alla sede del Comando Provinciale, il Comandante Regionale ha manifestato la sua fattiva vicinanza a tutto il personale in servizio e formulato il proprio apprezzamento per l’operato dei Reparti impegnati nell’assolvimento dei compiti d’istituto.



Il Generale Massino ha quindi presieduto un briefing operativo sull’attività svolta nel corso dell’anno, con particolare riguardo all’impegno profuso dalle Fiamme Gialle Spezzine in occasione dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19 ed alle questioni inerenti l’organico e le esigenze logistico/infrastrutturali.



La visita è proseguita presso la Compagnia di Sarzana, dove, accolto dal Capitano Salvatore Canciello, ha incontrato i militari del Reparto.