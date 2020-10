Il mondo del basket spezzino piange la scomparsa di Luciano "Puccio" Puccetti

La Spezia - Si è spento, dopo aver a lungo lottato contro la malattia, Luciano Puccetti, punto di riferimento per tutti gli appassionati di basket che frequentavano la palestra di Via Palmaria. Luciano, detto "Puccio", era infatti per la famiglia gialla della Pgs Canaletto un faro organizzativo e un elemento sempre presente nel momento del bisogno.

"Mancherai tantissimo a tutti. Una persona sempre disponibile che ha dato tanto alla nostra società", lo ricordano gli amici del basket sulla pagina Facebook della società.



Oltre al basket, in gioventù, Puccetti aveva coltivato anche la passione per la musica suonando la batteria nel gruppo "The cavern men".