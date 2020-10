La Spezia - La Spezia si sveglia sotto cieli molto nuvolosi che si trasformeranno ben presto in deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. In serata nuove piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 8.5mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 21.3°C, la minima di 15.9°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare poco mosso.