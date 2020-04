Il "flash mob" dell'allarme tiene sveglio l'Umbertino

La Spezia - Se c'è qualcosa che il lockdown non ha mancato di portare alle città italiane è il silenzio notturno. Questo vale anche per la Spezia e in particolar modo per il Quartiere Umbertino con i suoi circoli un tempo frequentatissimi fino a tarda notte. Ebbene nonostante tutto ieri sera un fuori programma ha spinto ai balconi centinaia di residenti, svegliati dall'insistenza dell'allarme di un bar che proprio non ne voleva sapere di smettere di suonare. Il pungente frastuono non proveniva da un edificio a caso, ma dal bellissimo Palazzo Maggiani, uno dei gioielli liberty della città, costruito tra il 1900 ed il 1902 e decorato da Luigi Agretti.

Il potente antifurto si è attivato attorno alle 3.30 di notte, apparentemente senza motivo, diffondendo il proprio lamento nelle vie attorno e fino a Piazza Brin. Neppure il tempestivo intervento dell'incolpevole proprietario dell'attività, assistito da una pattuglia dei carabinieri, ha permesso di trovare soluzione al problema. Solo in mattinata l'arrivo tanto sollecitato dei tecnici risolveva il tutto. Le cause della "ribellione elettronica" pare siano da ricondurre all'eccezionalità dell'evento: un corto circuito contemporaneo di due fusibili posti in terminali diversi. Al proprietario, assai dispiaciuto dell'inconveniente, non è rimasto che porgere ai vicini le sentite scuse e conoscendone la generosità anche la promessa, Covid-19 permettendo, di un buon caffè in omaggio alla prima occasione utile.