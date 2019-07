Il "falco" Di Ruberto alla città: "Un generale senza esercito non vale niente"

La Spezia - "Posseggo una maglietta, sulla quale c'è scritto 'Per grazia di Dio non piaccio a tutti', perché se uno piace a tutti sicuramente non ha fatto un buon lavoro. Non ha deciso, non ha fatto delle scelte, non ha diretto". Comincia con una battuta, il discorso di commiato del "falco" Francesco Di Ruberto questore uscente alla Spezia. Mentre si fa sempre più insistente che il suo successore sarà una donna, oggi è stato il giorno dei saluti con tutto il personale della questura di Viale Italia. Nel suo discorso Di Ruberto, con la sua ben nota chiarezza e molte note ironiche, ha lanciato un monito a tutti i presenti partendo proprio dal suo arrivo.

"Quando arrivai - ha detto -, circa tre anni fa, in una stanza nel sottosuolo di questo palazzo dissi: 'Vi chiedo solo rispetto e lealtà. Chi non si lega a questi due principi: lo asfalto'. Qualcuno non ha capito contro chi andava a scontrarsi e si è fatto male. Ed è accaduto, non perché si sia scontrato con me ma con la Polizia di Stato: non vi ha rispettati e non è stato leale. Io invece a testa alta l'ho fatto e lealmente ho cercato di fare qualcosa per voi".

"Mio padre - ha proseguito - che era un appuntato della Pubblica Sicurezza, Carmine Di Ruberto, mi ha insegnato di guardarsi prima di tutto dai colleghi, ma non dal personale. Tutta la mia vita professionale è stata improntata ad essere accanto al personale. Perché un generale senza il suo esercito 'Nun serve a niente' e lo dico nella mia lingua: un po' campana e un po' siciliana".



"Insieme abbiamo avuto tanti momenti - ha aggiunto il questore - e fatto 'qualcosa' che spero rimarrà nel tempo: riaffermare non il concetto di Di Ruberto questore, ma dell'autorità di Pubblica sicurezza che significa Polizia di Stato. Rispettatevi l'un l'altro al di là delle idee che possono essere differenti. Siate leali, vogliatevi bene perché se io mi sottraggo al lavoro che è necessario fare ci sarà un'altra persona che dovrà farlo. Se tutti svolgiamo il nostro lavoro, senza malattie, distacchi sindacali agiamo nel rispetto degli altri. Non ve lo dice un questore che oggi c'è e domani non ci sarà più: continuerò a vederla così. Questo è un retaggio di quando ero agli scout, che ho fatto ad altissimi livelli: il motto di Baden Powell (il fondatore del movimento, ndr) era 'cercate di lasciare il mondo migliore di come lo avete trovato'. Il mio progetto fino alla fine del mio lavoro è quello di riaffermare: la supremazia della Polizia in quanto organismo e per la sicurezza pubblica, di restituirvi la dignità di essere poliziotti. Non vi ho mandato a dire quello che pensavo. Chi non ha capito il mio messaggio non subirà le conseguenze in questa vita ma in quella dopo, come quella che andrò ad affrontare". Il questore poi si è congedato con un'altra battuta: "Questa sera ci sarà anche il vescovo alla mia cena. E vi prometto che dopo aver cantato 'My Way' farò cantare pure lui".



Quella di Francesco Di Ruberto è stata una carriera davvero importante. Le prime esperienze furono nel Reparto mobile e la Questura di Napoli negli anni Ottanta. In seno alla squadra mobile ha ricoperto in quegli anni gli incarichi di dirigente della sezione reati contro il patrimonio e “Falchi”, sezione catturandi ed infine della sezione omicidi e criminalità organizzata. Ha guidato il commissariato di Nocera dal 1993 al 1997, poi l'anticrimine a Salerno e in seguito la Squadra mobile. Arrivò in Liguria la prima volta nel 2003 per dirigere la Polizia di frontiera di Ventimiglia prima di passare a Bologna, Potenza e infine Lucca nel 2010. Qui il 28 giugno 2013 il consiglio di amministrazione lo promosse dirigente superiore e il 30 dicembre 2013, il Capo della Polizia gli assegna la direzione della Questura di Oristano. Infine, nel 2017 arrivò alla Spezia.



Una presenza che lascia il segno in città anche nelle parole del questore viacario Giuseppe Mariani, anche lui, potrebbe lasciare la Spezia entro qualche mese. "Per il questore - ha detto Mariani - non voglio usare termini strappalacrime. Per me è stata una guida, una persona che mi ha insegnato molto con la quale ho passato negli ultimi due anni e mezzo circa 12 ore al giorno. E' stato un piacere lavorare con lui: nel bene e nel male. Posso dire che in questo ha contribuito una certa affinità caratteriale. Ci conoscete e siamo inclini allo scherzo e alla battuta quando però c'è da lavorare scendiamo in prima linea. Sono del parere che 'senza musi' si lavori meglio. Una persona può anche non piacere a tutti. Quando passa un capo, ora tutti si chiedono come sarà il suo successore e dicono che sarà molto diversa, si commenta. Io posso dire che il nostro questore è una persona che ha la polizia nel sangue, l'ha respirata fin da piccolo a partire da suo padre. Un elemento che si è portato avanti per quarant'anni di amministrazione. E' una persona che ha tenuto sempre alto il nome della Polizia".