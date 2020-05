Il decespugliatore tocca qualcosa di metallico: è una granata arrugginita

La Spezia - Le colline sopra la città restituiscono ancora residuati bellici. Anche a distanza di 85 anni dalla fine del conflitto. Oggi una granata a mano è spuntata in una zona impervia sopra il quartiere della Chiappa durante le operazioni di pulizia di un sentiero da parte del Club Alpino Italiano, impegnato in un progetto di recupero e creazione di una decina di anelli per escursioni che potrebbero diventare una delle attività più gettonate dagli spezzini in questa prossima estate pandemica "a km zero". La granata è stata ritrovata ai piedi di un albero, in una zona carsica, lungo un sentiero che sorge indicativamente sopra la grotta di Bocca Lupara e che congiunge a Maggiano. E' stato uno degli operatori, che stava lavorando con un decespugliatore, a notare l'oggetto. "Era così arrugginito che lì per lì è stato persino difficile distinguerlo in mezzo alla terra da cui è riemerso", racconta Paolo Tonelli. Informato l'assessore Luca Piaggi e i carabinieri che sono intervenuti per farlo brillare. Presto i volontari del CAI torneranno all'opera per finire il lavoro.