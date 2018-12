Il cordoglio di tutta l'Asl per la scomparsa di Ivan Isola

La Spezia - “La Direzione Strategica e tutta Asl5 in questo momento di dolore rivolge il proprio sentimento di cordoglio e di vicinanza alla famiglia di Ivan Isola, uomo dotato di grande professionalità e umanità”. In una nota anche l'azienda sanitaria ha espresso la propria tristezza per la prematura scomparsa del geometra 63enne rimasto coinvolto in un incidente nella giornata di ieri mentre con la madre stava viaggiando sulla provinciale 566 in Val di Vara. L'ispettore Asl risiedeva a Riccò del Golfo ma era originario di Porto Venere e al momento dell'impatto stava viaggiando con l'anziana madre che ha riportato solo lievi ferite.