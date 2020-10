Il cordoglio di Peracchini per Gino Sentieri: "Ha incarnato valori della Costituzione"

La Spezia - «A nome di tutta la Città, vorrei esprimere il mio più profondo cordoglio per la scomparsa di Gino Sentieri, un uomo che ha combattuto per la democrazia e la libertà nella brigata Gramsci nel territorio della Val di Vara – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini –. A lui va il nostro ringraziamento per aver anticipato e poi incarnato durante tutta la sua vita i valori sui quali si fonda la nostra Costituzione e la nostra democrazia repubblicana».



Mancato ieri all'età di 95 anni (QUI) Gino Sentieri era noto come partigiano “Tedesco” ed era stato uno delle figure di spicco della Brigata Gramsci nella lotta di Liberazione.