Il cordoglio di Palazzo Civico per la scomparsa del professor Carlo Lupi

La Spezia - "A nome di tutta la Città della Spezia, esprimo il mio più profondo cordoglio per la scomparsa del professore Carlo Lupi, una persona di grande umanità e spessore intellettuale – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini –. Il professor Lupi è stato una bussola per tutta la nostra comunità, soprattutto per il mondo cattolico e quello culturale: ha sempre messo al servizio del prossimo la sua grande erudizione e competenza. Una persona brillante che non dimenticheremo. Alla sua famiglia e ai suoi cari vanno le mie più sincere condoglianze".