Il cordoglio della Lega B per la scomparsa di Kobe Bryant

La Spezia - Lo sport mondiale piange Kobe Bryant, scomparso tragicamente domenica mattina in un incidente aereo alle porte di Los Angeles. L'ex stella dell'NBA ha perso la vita nello schianto dell'elicottero su cui stava viaggiando insieme ad altre quattro persone, tra cui la figlia Gianna Maria di 13 anni. Non ci sono sopravvissuti. L'americano amava l'Italia e aveva vissuto qui per diversi anni da bambino al seguito del padre, anch'egli un giocatore di pallacanestro. Nel 2017 aveva scelto la Liguria e le Cinque Terre per qualche giorno di vacanza.

Cordoglio per la scomparsa del campione è stato espresso dalla Lega B e dal Coni. Sui social si susseguono le espressioni di cordoglio. Leo Chichizola, grande appassionato di basket, tra i primi a postare una foto di Bryant, seguito da tanti aquilotti di ieri e di oggi tra cui Gyasi e Maggiore.