Il contagio torna a crescere, nello Spezzino oltre duecento positivi in un giorno

La Spezia - Se il plateau dei contagi è vicino lo diranno i prossimi giorni ma dopo 48 ore in cui i numeri ufficiali dei Covid positivi scendevano, assistiamo oggi ad una risalita significativa. Se nella giornata di domenica erano 2.372, lunedì avevamo registrato un lieve ribasso a a 2.326 mentre ieri ci si assestava sui 2.265 casi attivi in provincia: oggi è una giornata negativa visto che si risale in modo deciso a 2348 casi. Di fatto è come ritornare a lunedì, in sole 24 ore.



La flessione dei giorni scorsi derivava dall'appiattimento della curva dei contagi e dalla costanza nelle guarigioni ma oggi la tendenza è completamente saltata: i nuovi casi in Asl 5 sono stati ben 212 (99 contatto caso confermato, 113 attività screening), mentre gli ospedalizzati salgono a 156. Unica nota positiva di giornata il fatto che le terapie intensive rimangono 14 (11 al San Bartolomeo di Sarzana e 3 al Sant'Andrea della Spezia).

Aumenta, purtroppo anche in questo mercoledì, il numero dei decessi di pazienti Covid-19 positivi: nella giornata di ieri sono infatti venute a mancare quattro persone, una donna di 76 anni e tre uomini di 60, 78 e 87 anni, tutti ricoverati presso l'ospedale sarzanese. Dall'inizio dell'emergenza i decessi dello Spezzino sono 218. Nel complesso si registrano nelle ultime 24 ore, ben 19 decessi, che portano il totale ligure dall'inizio dell'epidemia a 2.144.



Sono 1489 i ricoverati positivi al Covid-19 negli ospedali liguri (21 meno di ieri) e 118 sono i pazienti in Terapia intensiva (+1). In Asl5 complessivamente 156 ospedalizzati con 14 terapie intensive: al San Bartolomeo 152 pazienti in bassa e media terapia intensiva, 11 in rianimazione, al Sant'Andrea 4 pazienti in media e bassa e tre terapie intensive.



In Liguria 775 nuovi positivi su 6.806 tamponi effettuati

ASL 1: 99

31 contatto di caso confermato

66 attività screening

2 sociosanitario



ASL 2: 96

16 contatto caso confermato

69 attività screening

11 settore sociosanitario



ASL 3: 358

103 contatto caso confermato

192 attività screening

62 settore sociosanitario

1 rientro viaggio



ASL 4: 10

2 contatto caso confermato

8 Attività screening



ASL 5: 212

99 contatto caso confermato

113 attività screening



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 3.184

ASL 2 - 1.800

ASL 3 - 5.632

ASL 4 - 1.081

ASL 5 - 651

Liguria - 12.348