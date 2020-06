Il cielo si guasta con l'andare del tempo e giovedì sarà di pioggia

La Spezia - Ancora una bella giornata quella odierna. Trascorreremo il 2 giugno, Festa della Repubblica, in presenza di cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata ma non sono previste piogge nelle prossime ore. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare quasi calmo. Da domani le cose cambiano: le nuvole preverranno, le massime si abbasseranno dai 25° odierni a 22° mentre giovedì sarà di pioggia con un ulteriore calo delle massime al di sotto dei 20°.