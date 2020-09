Il cielo si è calmato, il mare è pronto ad agitarsi. Nuova allerta

La Spezia - Archiviate le piogge, il maltempo si sposta sul mare. Arpal ha emesso infatti per oggi un avviso meteo per mareggiata intensa, relativamente al levante e allo Spezzino. Il mare è, infatti, previsto in aumento fino agitato o molto agitato, con mareggiate sul centro Ponente, molto intense a Levante. Per domani, sabato 26 settembre, fino al mattino ancora mareggiate per onda lunga sul levante con moto ondoso in lenta scaduta.



Per quanto riguarda i venti oggi fino alle ore centrali saranno provenienti da Sud Ovest in rotazione da Ovest fino burrasca su A e sui rilievi di BC; successivo ingresso di venti da Nord Ovest forti con raffiche di burrasca sulle zone B e D. Domani, sabato 26 fino al mattino venti da Nord Ovest con raffiche di burrasca forte, localmente sullo Spezzino, in attenuazione dal pomeriggio. Questa mattina si sono registrate raffiche a 139.3 km/h a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia), 108.4 a Fontana Fresca (Sori, Genova), 94.7 a Tanadorso (Ronco Scrivia, Genova). Da segnalare anche gli 88 km/h segnati dall’anemometro di Imperia Osservatorio Meteo Sismico.



Da segnalare inoltre che oggi l'allontanamento del sistema frontale favorirà l'ingresso di aria fredda in quota mantenendo condizioni di spiccata variabilità con bassa probabilità di temporali forti sul centro Levante con intense raffiche di vento.