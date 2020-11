Il calcio spezzino piange Domenico Canepa, il cordoglio di Aiac e Spezia Calcio

La Spezia - "La società Spezia Calcio, Prima Squadra e Settore Giovanile, si unisce al dolore che ha colpito la famiglia Canepa per la scomparsa di Domenico, storica icona del calcio spezzino; ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze del Presidente Onorario Gabriele Volpi, del Presidente Stefano Chisoli, del Direttore Generale Mauro Meluso e di tutto l'ambiente bianco". Così in una nota il club ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Canepa ricordato oggi anche dall'associazione italiana allenatori.



"Questa notte ci ha lasciato una figura storica dell'AIAC - si legge - Per anni presidente dell'AIAC Spezia, ha ricoperto ruoli istituzionali importanti nei suoi tantissimi anni di militanza in associazione. Il presidente Renzo Ulivieri, il direttore generale Giuliano Ragonesi e tutta la grande famiglia AIAC si stringono intorno alla famiglia di Domenico, al gruppo regionale ligure e al gruppo provinciale spezzino per la grande perdita".

Le esequie di Domenico si terranno lunedì 9 novembre alle ore 14.30 presso la chiesa parrocchiale Nostra Signora della Neve a Spezia.