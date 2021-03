Il Sant'Andrea torna 'pulito', oggi 534 vaccini in Asl5

La Spezia - Sono 321 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.793 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.978 tamponi antigenici rapidi. Di questi nuovi positivi, 52 sono residenti nello Spezzino. Scendono gli attuali positivi a livello regionale – da 6.291 a 6.257 – come anche quelli alla Spezia in provincia, che passano da 834 a 828. Di fatto stabile il numero dei ricoverati con positività al virus negli ospedali liguri: sono 637 (+2), di cu 63 in terapia intensiva. Restano 72 al San Bartolomeo (di cui 7 in Ti), mentre si 'pulisce' il Sant'Andrea, che passa da uno a nessun ricovero. Sono oltre 73.500 i guariti in Liguria da inizio pandemia, di cui 347 nelle ultime 24 ore. Il bollettino regionale riferisce quindi di 8 nuove schede decesso di pazienti Covid-19 positivi: si tratta di persone tra i 62 e i 91 anni spentesi nelle ultime 48 ore. Il totale delle vittime a livello regionale arriva a 3.769, mentre restano 407 i pazienti coronavirus positivi mancati negli ospedali della Spezia e di Sarzana. Somo infine 5.545 i liguri in sorveglianza attiva, di cui 701 in Asl5. E a livello regionale si contano 5.530 persone in isolamento domiciliare, 47 in più rispetto a ieri.



Vaccino



Sono 276.350 le dosi di vaccino ad oggi consegnate alla Liguria; 197.276 quelle somministrate, il 71 per cento. Di questo ammontare, complessivo, poco più di 180mila dosi sono Comirnaty/Moderna (oltre 23.700 somministrate in Asl5) e 17.214 Astrazeneca (di cui 2.243 in Asl5). Nelle ultime 24 ore sono state somministrate in Liguria circa 6mila dosi (534 in Asl5), tutte di Comirnaty/Moderna visto lo stop precauzionale all'altro prodotto. Oltre 63.300, sul totale di 197.276, le dosi che hanno incontrato per la seconda volta il medesimo braccio, cioè i richiami.