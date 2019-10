Il Prefetto Garufi a Sarzana: "Reati diminuiti ma non abbasseremo la guardia"

La Spezia - Giornata intensa a Sarzana per il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nella mattinata il Prefetto, accompagnato dal Questore e dai Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ha visitato le sedi del Commissariato di PS e delle Compagnie dell’Arma e della Guardia di Finanza, esprimendo a tutti gli operatori di polizia incontrati il proprio apprezzamento per il costante impegno profuso per garantire la sicurezza del territorio e della gente.



"I dati sull’andamento dei reati a Sarzana, che nel 2018 sono diminuiti del 18% rispetto all’anno precedente - ha detto Garufi - mi permettono di affermare che gli uomini e le donne dei presidi territoriali delle Forze dell’ordine, con il concorso della Polizia municipale, stanno svolgendo un proficuo lavoro. Non abbasseremo mai la guardia, proseguiremo anzi con vigore per un continuo innalzamento degli standard di sicurezza".



Accompagnati da rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana e Ferservizi, il Prefetto e i vertici delle Forze di Polizia, insieme al Sindaco Cristina Ponzanelli e all’Assessore Stefano Torri, hanno quindi effettuato una serie di sopralluoghi nelle aree vicine alla stazione ferroviaria interessate da pesanti situazioni di degrado e di illegalità, dove è quindi massimo l’impegno per impedirne l’utilizzo per finalità illecite e per ripristinare condizioni accettabili di decoro urbano.



A conclusione della giornata sarzanese, riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al Palazzo comunale.

"Abbiamo affrontato diversi argomenti - ha dichiarato il Prefetto al termine dell’incontro - dallo stato di salute dei vari quartieri al potenziamento della videosorveglianza. La sicurezza non può essere delegata alle sole Forze di polizia, ma necessita di un impegno sinergico da parte di tutti gli Enti, pubblici e privati. In tale ottica ci aspettiamo che nell’area della stazione continuino le attività di pulizia del verde, di recupero delle aree più degradate e di potenziamento dell’illuminazione".