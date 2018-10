Il Parco della Rimembranza e quel mucchio di siringhe

La Spezia - In Italia da qualche mese si parla della terribile eroina gialla, un mix di sostanze che la rendono ben più potente della "normale" eroina. Se ne parla soprattutto nel nord est del Paese dove soltanto nel 2018 si contano decine di vittime. Ma la "dama bianca", in tutte le sue differenze, è un problema di tutta la penisola perché non è che sia tornata in questi ultimi anni, in verità non se n'è mai andata. Fa particolarmente impressione da questo punto di vista la foto che vi proponiamo, inviataci dalla lettrice Michela che in questi giorni in una zona coperta da rovi e sporcizia nel parco della Rimembranza, era impegnata nella pulizia del parco con i ragazzi di una cooperativa sociale. L'immagine è il bottino delle siringhe accatastate, un numero impressionante. "È ironico e tremendo che un parco che vuole richiamare la capacità di ricordare qualcosa arrivi questa immagine" - commenta. Come darle torto?