Il Covid si porta via altre tre persone nello Spezzino

La Spezia - Ancora tre vittime del coronavirus da piangere per lo Spezzino. Nelle ultime 24 ore è stato l'ospedale San Bartolomeo di Sarzana a vivere una giornata drammatica. Erano tutte ricoverate nel nosocomio della Val di Magra infatti i pazienti che hanno perso la loro battaglia contro il Covid-19. La più anziana è una donna di 92 anni ricoverata presso Geriatria e residente nel comune di Arcola (SP), deceduta nella giornata di ieri come un uomo di 68 anni, ricoverato in Rianimazione e originario di Santo Stefano Magra. Questa mattina è infine venuto a mancare un uomo di 73 anni, anch'egli ricoverato in Rianimazione dove era trasferito dalla sua residenza nel comune di Lerici.