Il Covid non molla: altri 32 nuovi contagi e 3 decessi

La Spezia - Sono 32 i nuovi casi di Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore sul territorio della Asl5. Si tratta di 15 contatti di caso confermato e 17 riscontrati nel corso di attività di screening. Cifre che riportano la mente indietro di qualche giorno, ma che per fortuna non hanno un riscontro equivalente sulla struttura ospedaliera.

I ricoveri al San Bartolomeo, infatti, rimangono 62 e 8 sono i pazienti in Terapia intensiva.

Aumentano, invece, sia il conteggio dei decessi di pazienti Covid-19 positivi, sia la quantità di persone sottoposte a sorveglianza attiva, mentre cala il numero di casi attualmente attivi.

Nel pomeriggio e nella serata di ieri sono deceduti due donne e un uomo residenti alla Spezia, tutti ricoverati nell'ospedale sarzanese: si tratta di una 101enne e di una 86enne ricoverate in Geriatria e di un uomo di soli 51 anni che si trovava nel reparto di Pneumologia. Il computo dall'inizio dell'emergenza pandemica per la provincia spezzina si attesta a 173 pazienti deceduti. Passano da 702 a 730 le persone sottoposte a sorveglianza attiva dalla Asl 5.

I casi totali, infine, rimangono ben al di sopra di quota mille nonostante siano calati di 4 unità passando da 1.098 a 1.094.



In Liguria nelle ultime 24 ore i nuovi contagi scoperti sono 111 a fronte di 3.597 tamponi effettuati.

Oltre ai 32 nuovi casi spezzini ce ne sono 7in Asl 1 (4 contatti di caso confermato, 3 attività screening), 8 in Asl 2 (7 contatti di caso confermato, 1 attività di screening), 63 in Asl 3 (29 contatti di caso confermato, 3 rientro da viaggio, 31 attività screening) e 1 in Asl 4 (1 contatto di caso confermato).

Il totale dei casi attualmente positivi sale quindi a 3.239 (46 più di ieri), gli ospedalizzati sono 173 (8 più di ieri) e i ricoverati in Terapia intensiva sono 21.

I pazienti Covid-19 positivi deceduti sono 1.608 (4 più di ieri).