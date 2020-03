La Spezia - Con grande tristezza il Comitato provinciale per l'Unicef della Spezia comunica che questa mattina ha perso Luisi Camilli, per tutti Nilo, volontario dal 2001. "Sempre disponibile, attivo e prezioso sostenitore della causa a favore dei bambini in difficoltà, lo ricordiamo anche per il suo grande impegno nelle scuole per diffondere la conoscenza dei diritti dei bambini attraverso il gioco dei tappini. Siamo vicini al dolore della sua famiglia", fanno sapere dal Comitato.