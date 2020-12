La Spezia - È mancato l’On. Enrico Ferri, Amico e per anni Socio Onorario del nostro Club, promotore negli anni ’90 dell’evento “La Befana a Pontremoli” al quale abbiamo partecipato per diverse edizioni esponendo le nostre auto in piazza e portando poi la befana e i bimbi in giro per l’antico borgo lunigianese. Il Circolo Auto e Moto Storiche della Spezia partecipa al dolore della famiglia.



Circolo Auto e Moto Storiche della Spezia