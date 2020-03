I venti da Nord spazzano via la pioggia ma il cielo rimane velato

La Spezia - Oggi una rimonta anticiclonica, associata ai venti settentrionali, garantisce il miglioramento delle condizioni meteo con cielo sereno con al più modeste nubi o velature su tutta la regione. Venti settentrionali fino a moderati sul centro della regione, in attenuazione in mattinata fino a deboli o a tratti moderati sull'imperiese ed in rotazione dai quadranti meridionali. Mare mosso, in calo fino a poco o localmente mosso a Ponente.

Domani la giornata si apre con una mattinata all'insegna del cielo sereno. Nel corso del pomeriggio si attende un aumento della nuvolosità nei bassi strati sul Centro-Ponente per il permanere di una ventilazione umida da Sud-Est. Venti in prevalenza deboli meridionali o di direzione variabile. Mare poco mosso o mosso a Levante.



(fonte Arpal)