I reati on-line non si fermano nemmeno all'epoca del coronavirus. Anzi

La Spezia - Se diminuiscono i reati di strada l'altra faccia della medaglia è che, rimanendo tutti a casa e spesso davanti a pc e smartphone, aumentano le possibilità per chi vuole delinquere digitalmente. Non a caso la Polizia Postale e delle Comunicazioni, al termine di accurate indagini scaturite a seguito delle denunce presentate da due internauti della provincia, ha denunciato a piede libero per truffa due cittadini italiani, una 22enne di Pescara residente in provincia dell’Aquila ed un 30enne residente nella provincia di Napoli. Che cosa c'entra Spezia? C'entra perché la prima vittima è un 41enne della provincia che aveva presentato mediante l’apposita procedura informatica sul sito www.commissariatodips.it una denuncia-querela relativa all’acquisto di materiale per auto che aveva effettuato su un noto portale di compravendita usato con un utente privato. L’acquirente, su indicazioni del venditore, aveva effettuato il pagamento della merce, tramite ricarica di 280 euro su carta postepay ma non ha mai visto il prodotto acquistato.



Analogamente nel secondo caso la vittima, anch’egli 41enne spezzino, dopo aver visionato un annuncio sullo stesso sito di e-commerce, aveva acquistato un orologio, dopo aver concordato con il venditore il pagamento del corrispettivo mediante ricarica su carta postepay: la cifra ammontava a 290 euro. Ma anche in questo caso la merce non è mai arrivata a destinazione e, vista l’impossibilità di ricontattare il fornitore, il 41enne non poteva fare altro che denunciare l'accaduto alla Polizia di Stato. Dagli accertamenti effettuati i cyber investigatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni hanno individuato gli autori delle truffe on line, titolari delle carte ricaricate dai malcapitati.



L’occasione è propizia per mettere in guardia ancora una volta gli internauti, ultimamente aumentati in concomitanza delle misure adottate a seguito della pandemia, specie da offerte on line che si presentano particolarmente appetibili poiché molto vantaggiose o esterne ai circuiti ufficiali, quali gli e-store più accreditati che offrono garanzie ed

assistenze post vendita. Nell’attuale emergenza lo strumento del Commissariato virtuale, raggiungibile all’indirizzo

www.commissariatodips.it, rappresenta un valido mezzo non solo per sporgere denuncia per reati telematici, di furto e di smarrimento, ma anche un adeguato punto di riferimento consigliato per avere informazioni utili per una navigazione consapevole.