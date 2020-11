I positivi scendono, ma la pressione sugli ospedali resta alta

La Spezia - Cala per il secondo giorno consecutivo il numero dei casi attualmente attivi in provincia. Dai 2.372 di domenica si era scesi ieri a 2.326 e nelle ultime 24 ore il dato è sceso ancora attestandosi sui 2.265 casi attivi in provincia (61 meno di ieri). In due giorni, quindi, le persone contagiate nello Spezzino sono scese di oltre 100 unità.

La flessione deriva dall'appiattimento della curva dei contagi e dalla costanza nelle guarigioni. Nelle ultime 24 ore, infatti, i nuovi casi in Asl 5 sono stati solamente 39 (14 contatti di caso confermato e 25 attività di screening), decisamente meno rispetto a quelli delle settimane scorse.

Scendono solamente di poco gli ospedalizzati, passati dai 152 di ieri ai 151 di oggi, mentre i pazienti in Terapia intensiva passano da 13 a 14 (11 al San Bartolomeo di Sarzana e 3 al Sant'Andrea della Spezia).

Aumenta, purtroppo, anche il numero dei decessi di pazienti Covid-19 positivi: nella giornata di ieri sono infatti venuti a mancare un uomo di 76 anni e una donna di 91 anni, entrambi ricoverati presso l'ospedale sarzanese.





Sono 685 i nuovi positivi in Liguria, a fronte di 5.670 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il totale ammonta così a 17.101 casi attivi sul territorio regionale (308 meno di ieri).

Il dettaglio della giornata parla di 83 nuovi casi in Asl 1 (7 contatto di caso confermato, 76 attività screening), 25 in Asl 2 (6 contatto caso confermato, 17 attività screening e 2 settore sociosanitario), 526 in Asl 3 (98 contatto caso confermato, 421 attività screening e

7 settore sociosanitario) e 12 in Asl 4 (tutti da attività di screening). Il tutto oltre ai 39 registrati in Asl 5.

Sono 1.510 i ricoverati positivi al Covid-19 negli ospedali liguri (18 più di ieri) e 117 sono i pazienti in Terapia intensiva. Registrati nelle ultime 24 ore, infine, ben 20 decessi, che portano il totale ligure dall'inizio dell'epidemia a 2.144.