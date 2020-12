I positivi in provincia risalgono oltre quota 1.500

La Spezia - Risalgono sopra quota 1.500 i casi di contagio da coronavirus attualmente attivi in provincia. Dopo il forte calo di ieri si assiste infatti a una risalita dei positivi nel territorio spezzino, che passano da 1.467 di ieri ai 1.501 di oggi (più 34). Scossoni statistici che destabilizzano, ma che sono legati al sistema di svolgimento e comunicazione degli esiti dei tamponi. Sono ben 90, infatti, i nuovi contagi rilevati nello Spezzino nelle ultime 24 ore.

Scendono, seppur di poco, i ricoveri nei due ospedali spezzini, calando dai 109 di ieri ai 107 di oggi, mentre i pazienti in Terapia intensiva, tra Sant'Andrea e San Bartolomeo, sono 11, uno in meno rispetto a ieri.

Non si registrano, infine, decessi di pazienti Covid-19 positivi nel territorio di competenza della Asl 5: il totale dall'inizio dell'emergenza rimane dunque di 256.



In Liguria sono 320 i nuovi positivi al Covid-19 di oggi, a fronte di 3.992 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Oltre ai 90 registrati in Asl 5, si tratta di 49 casi in Asl 1, 37 casi in Asl 2, 99 casi in Asl 3 e 28 in Asl 4. Sono infine 17 i casi non riconducibili alla residenza in Liguria.

Il totale dei casi attualmente positivi sul territorio ligure ammontano a 8.983 (283 meno di ieri). Gli ospedalizzati sono 907 (22 meno di ieri) e i ricoverati in Terapia intensiva sono 85.

Con gli ultimi 11 comunicati dalla Regione salgono infine a 2.602 i decessi di pazienti Covid-19 positivi.