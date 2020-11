I pompieri arrivano prima che le fiamme attacchino il tetto di legno

La Spezia - I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina a Marola per un incendio. Per cause in corso di accertamento le fiamme hanno interessato il materiale termoisolante di una parete esterna di un'abitazione. Ricevuta la richiesta di intervento, la sala operativa ha inviato un'autobotte e un modulo antincendio con cinque pompieri. Il rapidointervento dei Vigili del Fuoco ha permesso l'estinzione dell'incendio e ha evitato che le fiamme si propagassero al tetto costruito in legno. Non si segnalano feriti. Sul posto personale della Polizia Locale per la gestione della viabilità.