I nuovi positivi ingranano la marcia, oggi Spezia ne conta 91

La Spezia - Continua la crescita dei positivi al Covid-19 nel territorio in provincia della Spezia, dove i contagiati attuali passano da 773 a 844 in virtù di un boom di nuovi casi positivi riscontrati in Asl5: più 91 (contrappuntato da qualche guarigione), di cui 50 contatti di caso confermato e 41 rilevati tramite attività di screening. I nuovi positivi emersi in Liguria nelle ultime 24 ore sono 141 (su 2.245 tamponi effettuati), così distribuiti: i menzionati 91 in Asl5, poi 33 in Asl3, quindi spiccioli riscontrati dalle Asl delle restanti zone. Crescono di due unità i ricoverati Covid positivi sul territorio regionale: ora sono 140, di cui ben 79 (meno 4 rispetto a ieri; ma le terapie intensive sono 8, una in più) al San Bartolomeo di Sarzana, ospedale che nella nostra provincia accoglie i pazienti Covid positivi bisognosi di ricovero.

E ancora, sono 24 i guariti registrati in Liguria nelle ultime ventiquattr'ore: arrivano quindi a 8.014. Sono poi 269.875 (+2.445) i tamponi effettuati da inizio pandemia. Non si sposta fortunatamente il dato dei decessi in Liguria di pazienti Covid positivi, che restano 1.582, di cui 154 spentisi nei reparti spezzini. I positivi nelle altre province liguri: Genova 1.002, Savona 218, Imperia 122; a questi si aggiungono 99 residenti fuori regione e 177 altro/in fase di verifica. I liguri in isolamento domiciliare arrivano a quota 1.111 (+49), quelli in sorveglianza attiva a 1.779 (+47), 840 dei quali nello Spezzino (-31 rispetto a ieri).