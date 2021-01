I nuovi positivi in Liguria sono 235, altre quattro vittime al San Bartolomeo

La Spezia - I 5.050 tamponi effettuati in Liguria nelle ultime 24 ore hanno portato all'individuazione di 235 nuovi positivi al Coronavirus, 28 dei quali nell'Asl 5 spezzina. Gli altri sono così distribuiti: 60 Asl1 (Imperia), 80 Asl2 (Savona), 67 Asl3-4 (Genova). Si aggiorna invece con diciassette nuovi decessi (avvenuti fra il 14 e il 18 dicembre) il triste bollettino delle vittime liguri, quattro delle quali si trovavano ricoverate al San Bartolomeo di Sarzana. Si tratta di tre donne di 90, 87 e 67 anni e di un uomo di 40, che portano a 322 il numero delle persone mancate nello Spezzino da inizio pandemia.



A livello regionale cala invece di quindici unità il numero degli ospedalizzati – oggi 703 di cui 60 in terapia intensiva – che nella nostra provincia passa da 149 a 150 (7 in terapia intensiva).

I liguri in sorveglianza attiva sono invece 4.565, dei quali 607 nello Spezzino. Mentre i casi totali sono 6.543, 992 dei quali in Asl5.