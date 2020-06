I numeri del virus scendono ancora sia in provincia che in Liguria

La Spezia - Calano ancora, sebbene in maniera impercettibile, i numeri relativi al coronavirus nella provincia della Spezia. I casi attualmente positivi passano dai 60 di ieri ai 59 di oggi, mentre resta inalterato il numero dei ricoverati in ospedale: rimangono 6 e nessuno di loro si trova in Terapia intensiva.

Leggera variazione anche per le persone in sorveglianza attiva, che scendono da 49 a 48. Nessun paziente Covid-19 positivo è deceduto nelle ultime 24 ore e il conteggio rimane dunque fermo a 140.



I numeri della Liguria

Totale test effettuati - 127.913 (+1.208)

Positivi in Liguria - 1.953 (-75)

Ospedalizzati - 89

Ricoverati in Terapia intensiva - 2

Asintomatici - 1.864

Sintomatici (Febbre o tosse o dispnea) - 89

Isolamento domiciliare - 157

Totale guariti con due test consecutivi negativi - 6.409

Schede decessi 1.523



Casi per provincia

IMPERIA - 218

SAVONA - 283

GENOVA - 1.391

LA SPEZIA - 59

Altro/in fase di verifica - 2

TOTALE - 1.953



Ospedalizzati (di cui in Terapia intensiva)

ASL 1 - 16 (1)

ASL 2 - 21 (0)

Ospedale Policlinico San Martino - 8 (1)

Ospedale Evangelico - 0 (0)

Ospedale Galliera - 10 (0)

Ospedale Gaslini - 0 (0)

ASL 3 Villa Scassi - 21 (0)

ASL 3 Gallino - 0 (0)

ASL 3 Micone - 0 (0)

ASL 3 Colletta - 0 (0)

ASL 4 Sestri Levante - 6 (0)

ASL 4 Lavagna - 1 (0)

ASL 5 - 6 (0)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 71

ASL 2 - 104

ASL 3 - 140

ASL 4 - 52

ASL 5 - 48

Liguria - 415