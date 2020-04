I numeri del virus alla Spezia e provincia: calano le sorveglianze attive

La Spezia - Restano stabili i numeri delle terapie intensive alla Spezia e calano i numeri relativi alle sorveglianze attive: dalle 377 di ieri sono scese alle 368 di oggi. Questi sono alcuni dati segnalati dal consueto bollettino regionale della sera. Venendo ai numeri totali delle persone positive al virus, alla Spezia e provincia, risultano essere 349 ieri erano 353. In provincia, anche oggi, non si registrano decessi nell'arco delle ultime ventiquattro ore. Per quanto riguarda le persone ricoverate nelle strutture del Sant'Andrea e del San Bartolomeo di Sarzana risultano essere 59, una in meno di ieri. Stabili i numeri delle Terapie intensive con 8 ricoverati.



Dando uno sguardo alla situazione regionale il numero dei positivi cresce di 19 unità per un totale di 5.185 casi. Aumentano anche i test sierologici eseguiti: 48762, 1542 più di ieri. Per quanto riguarda le persone in isolamento domiciliare sono 2806, 3 meno di ieri. Le persone clinicamente guarite (asintomatici positivi e domicilio) sono 1634, 44 più di ieri. I guariti con due testi consecutivi negativi sono 1641, 70 più di ieri.



I dati regionali, il dettaglio



I casi totali

SAVONA 858

LA SPEZIA 349

IMPERIA 929

GENOVA 3043

Altro/in fase di verifica 6

TOTALE 5185



Ospedalizzati

ASL1 137 (10)

ASL2 113 (7)



Ospedale Policlinico San Martino 147 (21)

Ospedale Evangelico 25 (2)

Ospedale Galliera 104 (2)

Ospedale Gaslini 3 (0)



ASL 3 Villa Scassi 102 (15)

ASL 3 Gallino 1 (0)

ASL3 Micone 0 (0)

ASL3 Colletta 0 (0)

ASL4 Sestri Levante 53 (4)

ASL4 Lavagna 1 (0)

ASL5 59 (8)



Al domicilio (isolamento domiciliare) 2806 (-3 di ieri)

Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 1634 (44 più di ieri)

Guariti con 2 test consecutivi negativi 1641 (70 più di ieri)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 155

ASL 2 600

ASL 3 493

ASL 4 347

ASL 5 368

Liguria 1963