I numeri del Covid-19, calano i ricoverati spezzini in Terapia intensiva

La Spezia - Diciassette decessi in più rispetto a ieri e trentanove casi in meno. Sono 32 in più rispetto a ieri le persone, su tutto il territorio ligure, trovate positive ai test. Sono questi i numeri principali registrati in Liguria nella lotta al Covid-19. Per quanto riguarda la Spezia il numero totale dei casi attualmente si attesta a 382. Il numero delle vittime è 123 mentre le persone che attualmente rimangono ricoverate in ospedale si attesta a 69 delle quali 6 in Terapia intensiva, 5 meno di ieri. Rimangono nel territorio spezzino, in sorveglianza attiva, 252 persone su un totale di 1860 in tutta la regione.



Tornando al resto della Regione sono stati effettuati 41.125 test, 1562 più di ieri. In tutta la regione sono in isolamento domiciliare 2591 persone, una più di ieri. Risultano clinicamente guariti, asintomatici positivi e domicilio, 1471 in tutta la regione: 36 più di ieri. Sono 79 più di ieri le persone che hanno avuto due test negativi consecutivi. Il totale è di 1304 persone. Come detto, i decessi rispetto a ieri sono 17 in più rispetto al giorno precedente per un totale di 1091 dall'inizio dell'emergenza.