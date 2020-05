I morti positivi al Covid in provincia salgono a 130, sono 1.274 in Liguria

La Spezia - Sono ancora in discesa i numeri relativi all'emergenza Covid-19 sul territorio della Asl 5, tranne quello relativo ai decessi di pazienti positivi. Dopo alcuni giorni in cui non si registravano schede di decesso di questa tipologia, oggi il conto totale è salito a 130 pazienti positivi al virus deceduti. A non farcela è stata una donna di 79 anni residente alla Spezia, ricoverata presso la struttura complessa di Malattia infettive dell'ospedale Sant'Andrea.

Scende, invece, il numero dei casi attivi sul territorio provinciale, passati da 278 a 254 (24 meno di ieri). Cala anche il numero degli ospedalizzati, che oggi sono pari a 44 (2 meno di ieri) e quello delle persone in sorveglianza attiva, scese da 310 a 263 (47 meno di ieri). Stabile, infine, il dato dei pazienti ricoverati in Terapia intensiva, che rimangono 5.



In Liguria i casi positivi attivi sono 4.859 (165 meno di ieri). Il totale dei test effettuati è salito a 64.926 (1.395 più di ieri) e gli ospedalizzati sono 543 (20 meno di ieri). Scendono anche i ricoveri in Terapia intensiva, calati a 42 (4 meno di ieri), e le persone in isolamento domiciliare, che oggi sono 2.439 (174 meno di ieri). I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 1.877 (29 più di ieri) e i guariti con due test consecutivi negativi sono 2.603 (169 più di ieri).

Cresce ancora il numero delle schede di decessi di pazienti Covid-19 positivi: sono ormai 1.274 dall'inizio dell'emergenza (11 più di ieri).



Casi per provincia

IMPERIA - 687

SAVONA - 844

GENOVA - 3.066

LA SPEZIA - 254

Altro/in fase di verifica - 8

TOTALE - 4.859



Ospedalizzati (di cui in Terapia intensiva)

ASL 1 - 103 (7)

ASL 2 - 79 (6)

Ospedale Policlinico San Martino - 90 (12)

Ospedale Evangelico - 18 (0)

Ospedale Galliera - 88 (0)

Ospedale Gaslini - 3 (0)

ASL 3 Villa Scassi - 79 (7)

ASL 3 Gallino - 0 (0)

ASL 3 Micone - 0 (0)

ASL 3 Colletta - 0 (0)

ASL 4 Sestri Levante - 38 (5)

ASL 4 Lavagna - 1 (0)

ASL 5 - 44 (5)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 123

ASL 2 - 534

ASL 3 - 427

ASL 4 - 311

ASL 5 - 263

Liguria - 1.658