I ladri mettono a soqquadro un appartamento disabitato in Via Bologna

La Spezia - Tentato furto in abitazione nel pomeriggio in Via Bologna alla Spezia. Alle 18.30 circa i carabinieri e i vigili del fuoco si trovavano in una palazzina della zona chiamati dalla figlia della proprietaria che non riusciva ad accedere all'appartamento.

Come detto sul posto erano presenti anche i carabinieri che hanno raccolto la segnalazione. L'appartamento era disabitato da tempo, i ladri sono riusciti a metterlo solo a soqquadro.