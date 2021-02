I commercialisti spezzini ricordano Andrea Marras: "Non ti dimenticheremo"

La Spezia - Caro Andrea,

te ne sei andato in silenzio con discrezione come se ci avessi voluto non far pesare il tuo addio. Ti abbiamo conosciuto e anche scelto per formare una squadra e sin da subito sapevamo che oltre ad essere un ottimo professionista ed una persona perbene saresti stato un collega capace, preparato, sempre lucido e disponibile. Ci hai lasciati sgomenti e nessuno di noi avrebbe mai voluto ricevere l’ultima notizia. Non ti dimenticheremo per tutto quello che ci hai trasmesso per la tua competenza, per la tua disponibilità e per l’affetto che hai avuto per tutti noi.



Ciao.

I colleghi del Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili della Spezia