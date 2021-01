I casi scendono, ma la pressione sugli ospedali resta alta

La Spezia - Sono in calo, rispetto a ieri, i casi di Covid-19 attualmente attivi in provincia. Nonostante i 44 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, infatti, si assiste a una riduzione del dato, passato dai 1.027 casi di ieri ai 1.014 di oggi (13 in meno). Va da sé che le guarigioni, nello stesso arco di tempo, hanno sfiorato le 60 unità.

Aumenta, invece, il numero delle ospedalizzazioni: sono 150 (3 più di ieri) i casi nelle strutture ospedaliere spezzine (143 al San Bartolomeo, 7 al Sant'Andrea), mentre i pazienti in Terapia intensiva rimangono 9, 8 dei quali nell'ospedale sarzanese e 1 in quello spezzino.

Sale ancora, invece, il numero dei decessi di pazienti Covid-19 positivi: nelle ultime 24 ore sono state registrate le schede di una donna di 78 anni e un uomo di 74 spirati entrambi nella giornata del 9 gennaio e di un uomo di 77 anni deceduto ieri.



A livello regionale sono stati comunicati nelle ultime 24 ore 276 nuovi positivi, a fronte di 5.060 tamponi effettuati. Oltre ai 44 casi spezzini si contano 77 nuovi positivi in Asl 1, 74 in Asl 2, 40 in Asl 3 e 41 in Asl 4.

Scendono, nonostante questi nuovi contagi, i casi attualmente attivi in Liguria: oggi sono 6.473, ovvero 57 meno di ieri.

Cala anche il numero dei ricoverati, passati da 801 a 796 (5 in meno di ieri) mentre i pazienti in Terapia intensiva sono 65.

Sono 3.046, infine, le schede di decesso di pazienti Covid-19 positivi a causa delle 28 comunicate nel bollettino odierno.