I carabinieri setacciano i giardini e trovano cinque assuntori

La Spezia - Ieri pomeriggio nel centro della Spezia, nelle zone di Piazza Verdi, dei giardini di Via Diaz e di Corso Cavour, i carabinieri della locale compagnia hanno effettuato un controllo straordinario di sicurezza, mirato, in particolare, a contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. I militari, intervenuti in forze, hanno controllato un totale di sessantasette persone. Cinque delle persone controllate sono state trovate in possesso di modiche quantità di hascisc e marijuana e sono state quindi segnalate alla Prefettura della Spezia quali assuntori di stupefacenti; tra di loro vi erano due minorenni, uno dei quali è stato affidato ad una comunità. In totale sono stati sequestrati cinque grammi di marijuana e undici grammi di hascisc. Nel corso del servizio è stato anche fermato un giovane senegalese, risultato irregolare sul territorio italiano, che è stato denunciato per violazione delle norme sull’immigrazione ed avviato all’ufficio immigrazione della Questura della Spezia per le pratiche di espulsione.