I No Gas in azione, contrari al rifornimento di GNL nel golfo

La Spezia - Una trentina circa di persone sta manifestando questa mattina presso la Passeggiata Morin. Alle loro spalle il mare e, attraccata al Molo Garibaldi, la nave da crociera Costa Smeralda. Una delle prime e più moderne unità alimentare a GNL, gas naturale liquefatto, che sta diventando il nuovo standard per le grandi navi. Promette un deciso abbattimento delle sostanze inquinanti emesse, ma non trova il favore degli ambientalisti. "In caso di incidente, ha un potenza distruttiva enorme. La Snam di Panigaglia rischia di diventare un distributore di GNL, che verrebbe trasportato poi via gomma e via mare. Un traffico che creerebbe un rischio permanente per tutti gli abitanti, una vera e propria spada di Damocle sulla nostra testa", si legge su uno dei volantini.

Già utilizzato all'estero, prossimamente il servizio di rifornimento sarà implementato per la prima volta in Italia proprio alla Spezia. Una bettolina, una nave cisterna, arriverà da Rotterdam carica del combustibile che trasferirà nei serbatoi proprio della Costa Smeralda. In merito ad un eventuale rischio di esplosione, negli scorsi giorni sono arrivate le rassicurazioni della Capitaneria di Porto. Un anno fa circa, a Porto Venere si era tenuto un incontro per spiegare il nuovo piano di emergenza esterna del sito di Panigaglia.