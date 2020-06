I Covid positivi in provincia tornano a scendere

La Spezia - Tornano a scendere i dati dei Covid positivi nella provincia spezzina. Il dato di ieri riferiva di 78 positivi in provincia mentre oggi i casi attivi risultano essere 72, a fronte di un totale di contagi dall'inizio dell'epidemia pari a 895. Il totale dei decessi rimane 140. Cala anche il numero dei ricoverati negli ospedali Sant'Andrea e San Bartolomeo sceso da 10 a 9, scende anche il dato relativo alle persone in sorveglianza attiva, passate da 73 a 69.



In Liguria, invece, cala il numero dei positivi, scesi a 2.560 (-134 rispetto a ieri), così come quello degli ospedalizzati, che sono 148 (7 meno di ieri) e dei quali solo 6 si trovano in Terapia intensiva.

Il totale dei test effettuati sale a 113.329 (+1742). In isolamento domiciliare rimangono 96 (-143) mentre i clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) salgono a 2316 (16 più di ieri). Il totale dei guariti con due test negativi consecutivi schizza a 5740 (+141), ma i decessi di pazienti Covid-19 positivi sale a 1484 (+7)



Casi per provincia

IMPERIA - 297

SAVONA - 389

GENOVA - 1.800

LA SPEZIA - 72

Altro/in fase di verifica - 2

TOTALE - 2.694



Ospedalizzati (di cui in Terapia intensiva)

ASL 1 - 27 (3)

ASL 2 - 40 (1)

Ospedale Policlinico San Martino - 19 (2)

Ospedale Evangelico - 0 (0)

Ospedale Galliera - 17 (0)

Ospedale Gaslini - 0 (0)

ASL 3 Villa Scassi - 27 (0)

ASL 3 Gallino - 0 (0)

ASL 3 Micone - 0 (0)

ASL 3 Colletta - 0 (0)

ASL 4 Sestri Levante - 8 (0)

ASL 4 Lavagna - 1 (0)

ASL 5 - 9 (0)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 124

ASL 2 - 152

ASL 3 - 257

ASL 4 - 71

ASL 5 - 69

Liguria - 673