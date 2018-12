Hashish pronto per essere ceduto, arrestato in pieno centro

Ieri sera durante un servizio di controllo del territorio, la Polizia individua un gruppo sospetto e dopo una breve fuga acciuffa uno dei tre.

La Spezia - Ventidue stecchette di hashish tutte uguali pronte per essere vendute al dettaglio nel classico spaccio di strada sono... scivolate dalle tasche di un cittadino di 39 anni, prelevato dagli agenti della Polizia di Stato nell'ambito di un servizio straordinario sul territorio, eseguito con la collaborazione, consueta, del Reparto Prevenzione Crimine inviato da Genova. Pochi minuti dopo le 23 nel buio di Via Colombo, una pattuglia incoccia un crocchio di persone intente a confabulare e subito dopo protesio alla fuga, peraltro in diverse direzioni, evidentemente per disperdersi e costringere i poliziotti a concentrarsi su un solo obiettivo.



Uno di loro, di nazionalità algerina, viene infatti raggiunto e trasportato negli uffici della Questura per i controlli di rito: durante il viaggio però il suo strano dimenarsi ha evidentemente insospettito gli operatori che gli hanno ordinato di uscire dalla macchina per operare una perquisizione. In realtà non è nemmeno servito quello visto che fra i sedili posteriori della pantera, emergevano appunto vari pezzi di "fumo" per un peso complessivo di 30,5 grammi. L'uomo, che quando usciva dalla macchina testimoniava il suo estremo tentativo di disfarsi dello stupefacente dai pantaloni mezzi calati, è stato arrestato con l'accusa di detenzione a fine di spaccio e questa mattina sarà sottoposto al rito direttissimo. Non potrà comunque essere espulso visto che è sposato con una cittadina italiana.