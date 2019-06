Hashish nascosto nell'aiuola, sequestro all'Umbertino

La Spezia - Controlli antidroga anche nella serata di ieri nelle zone del comune capoluogo normalmente "attenzionate" da parte delle forze di polizia. Nel particolare sono state identificate 24 persone, otto delle quali risultavano gravate di precedenti. L'attività delle pattuglie della Polizia di Stato e del Reparto di Prevenzione Crimine di Genova ha permesso due sequestri in strada. Nessun pusher nei paraggi ma almeno la droga è spuntata fuori: al Parco del Colombaio, nella casa abbandonata e dove già i poliziotti erano passati nei giorni scorsi (ricorderete il sequestro degli ex agenti dell'Anps avvenuto proprio nei gioorni scorsi), sono stati rinvenuti per terra altri blocchetti di hashish, per un complessivo peso di 27 grammi. Da Pegazzano all'Umbertino il passo è breve e qui gli operatori ritrovavano nascosti in un'aiuola in Via Milano all'angolo con Via Venezia, quasi 25 grammi. Sono partite d'ufficio denunce contro ignoti.