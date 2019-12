Hashish e un sacco di soldi addosso, arrestato pusher a Gaggiola

La Spezia - Non gli è bastato rimanere nell'ombra della notte, fra una macchina e l'altra in una zona poco illuminata. No, perché in quei frangenti la Polizia di Stato stava pattugliando il territorio ben sapendo che nei pressi del Parco della Rimembranza è piuttosto comune trovare pusher e tossicodipendenti affaccendati nei loro scambi "di strada". E cpsì gli agenti della Squadra Mobile, guidati dal dirigente Girolamo Ascione, hanno beccato un personaggio sospetto che, infatti, stazionava fra le auto in sosta e il muro di un'abitazione di Via San Francesco, sulla collinetta di Gaggiola. Intorno alle 19.50 è arrivato il contatto fatale per il ragazzo, individuato poi come un cittadino marocchino di 30 anni, peraltro residente alla Spezia e munito di permesso di soggiorno che, visto ciò che ha combinato, gli verrà con tutta probabilità ritirato.



L'uomo quanto ha capito che si trattava della Polizia si è messo in fuga, dopo essersi disfatto di una busta di plastica di colore bianco che teneva in mano, nascosta rocambolescamente fra il muro di recinzione e la ringhiera dell'abitazione. Fermato dai poliziotti, è stato sottoposto a perquisizione e sono venute fuori parecchie cose: addosso aveva 700 euro in banconote da 50 euro riposti nella tasca destra dei pantaloni e altri 190 euro nel portafogli. Nella busta recuperata invece sono spuntati tre panetti di hashish per un peso complessivo di 294 grammi e altri 890 euro in contanti. Il 30enne è stato arrestato in flagranza e arà processato in mattinata con rito direttissimo.