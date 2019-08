Hanno clonato il profilo del sindaco Peracchini: "Se necessario denuncerò"

La Spezia - "Qualche "buontempone" ha pensato di fare un profilo con il mio nome, la mia foto e l'immagine di copertina e sta chiedendo l'amicizia. Ho già segnalato l'utente a Facebook e, se sarà necessario, procederò con una denuncia alla Polizia Postale". Anche il sindaco Pierluigi Peracchini, come diversi suoi colleghi sul suolo italico e in tutto il mondo, è stato vittima di un classico episodio di clonazione del suo profilo su quello che ancora oggi rimane il più noto dei social network, ed è proprio il sindaco che in questi giorni si trova in ferie in Giappone, a renderlo noto... attraverso Facebook medesimo. Tanti i commenti di solidarietà nei suoi confronti, resta da capire se adesso la vicenda avrà strascichi di natura giudiziaria.