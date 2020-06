Ha lasciato l'ospedale il 40enne accoltellato in Piazza Brin

La Spezia - E' stato operato e quest'oggi ha lasciato l'ospedale. Dopo i giorni in prognosi riservata e una delicata operazione chirurgica al fegato, il 40enne accoltellato giovedì scorso in Piazza Brin è stato dimesso. Il suo aggressore resta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia.

In questi giorni di indagini serrate i carabinieri hanno completato il quadro sulla sera dell'aggressione. E' stato accertato che tutto sarebbe partito da una discussione tra i due su alcune affermazioni, non condivise, per poi degenerato in offese reciproche al termine delle quali la vittima, già nota agli uffici per reati contro il patrimonio e la persona, avrebbe colpito l’arrestato con uno schiaffo.



Il coltello a serramanico con il quale il 57enne ha colpito l'altro, subito dopo il sanguinoso episodio è stato gettato in un tombino. I carabinieri l'hanno ritrovato e sequestrato. Dopo i primi accertamenti e una denuncia a piede libero, per il 57enne sono scattate le manette. L'accusa è pesantissima: tentato omicidio.

Bisognerà attendere l'esito dell'interrogatorio di garanzia per comprendere se e come potrebbero variare i capi di imputazione.