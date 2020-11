Ha l'obbligo di dimora notturna, ma era in piazza a chiacchierare

La Spezia - In piazza a chiacchierare con gli amici. In barba al coprifuoco ed in barba al fatto che fosse all'obbligo di dimora. Nottata movimentata in Piazza Brin la scorsa. Un gruppetto di persone stava amabilmente assembrata quando una pattuglia dei carabinieri della stazione di Mazzetta li ha messi in fuga al proprio arrivo. Gli uomini dell'Arma avevano già riconosciuto uno dei giovani come persona sottoposta all’obbligo di dimora notturna. Ne conoscevano anche la residenza, così lo hanno sorpreso, pochi isolati più in là, mentre cercava di dileguarsi dentro al portone.

Raggiunto dai militari, non ha esitato ad aggredirli tentando di sprangare il portone per impedire loro l'accesso e infine scappando nel suo appartamento. Fermato ed immobilizzato, non prima di aver chiesto rinforzi, è stato accompagnato presso il comando provinciale dai carabinieri e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. E' stato inoltre sanzionato per la violazione delle norme anti contagio e segnalato per la violazione della misura dell’obbligo di dimora. Questa mattina il giudizio per direttissima presso il Tribunale della Spezia con cui è stato sottoposto anche all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.