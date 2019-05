Guida turistica investita da una moto in Viale Italia

La Spezia - Era da poco passato mezzogiorno quando in Viale Italia un motociclista ha urtato una donna, guida turistica. La donna viaggiava a bordo di un bus turistico quando il mezzo si è fermato, in Viale Italia poco dopo il distributore di benzina. Stando a quanto si apprende la guida turistica, 59enne, sarebbe scesa dal bus per attraversare la strada passando davanti al mezzo che l'ha scaricata.

L'incidente è avvenuto lontano dalle strisce pedonali. Il motociclista, un 45enne, con tutta probabilità non è riuscito a frenare in tempo mentre sorpassava il mezzo fermo in strada. L'impatto è stato inevitabile. Sia lui che la donna sono caduti riportando alcune lesioni, fortunatamente non gravi. La Polizia municipale della Spezia sta lavorando per accertare con precisione la dinamica del sinistro.