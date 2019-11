Guasto elettrico, Leonardo resta chiusa anche martedì

La Spezia - Slitta a mercoledì 6 novembre il rientro al lavoro dei dipendenti di Leonardo. Il guasto patito da un misuratore dell'alta tensione richiederà infatti più tempo del previsto per la soluzione del problema che ha richiesto la disalimentazione della rete elettrica dell'intero stabilimento di Via Valdilocchi e ha imposto la sospensione delle attività lavorative e il rientro a casa dei dipendenti.

I disagi rientreranno in tempo, invece, per la riapertura di domani dello stabilimento di Termomeccanica dove oggi metà della produzione è stata sospesa a causa dell'isolamento della linea principale reso necessario nel corso dell'intervento da parte dei tecnici.

Lo stesso discorso vale per Fincantieri, dove i problemi sono stati minimi anche nel corso della giornata di oggi.



Leonardo ricorrerà a due giornate di cassa integrazione per i dipendenti impossibiliti a lavorare oggi e domani, ma resta aperta per i singoli la possibilità di usufruire di due giornate di ferie.