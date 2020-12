Guardia sempre ben alta, rafforzati i servizi di vigilanza per il Capodanno

La Spezia - Anche per la verifica del rispetto delle prescrizioni di contrasto alla diffusione del Covid-19, in occasione dell’ultimo dell’anno saranno intensificati i servizi di vigilanza delle Forze dell’ordine, con l’implementazione e il rafforzamento

dei dispositivi di controllo del territorio già in atto. Sono queste, in sintesi, le decisioni assunte nel corso del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che il Prefetto Maria Luisa Inversini ha presieduto, in videoconferenza, questa mattina alla presenza dell’assessore alla Sicurezza del Comune della Spezia, del sindaco di Sarzana e dei rappresentanti delle Forze di Polizia.



Il 31 dicembre prossimo, ci sarà un sensibile incremento delle pattuglie delle Forze di Polizia nella fascia oraria 20-2, anche con servizi di contrasto allo spaccio di stupefacenti, mentre una particolare attenzione sarà dedicata

all’osservanza delle disposizioni anticontagio. Sotto stretta osservazione quegli esercizi commerciali e pubblici esercizi caratterizzati da profili di maggiore rischio. Nel corso dell’incontro è stata anche analizzata la situazione della sicurezza

nella provincia, alla Spezia e nel comune di Sarzana, in quest’ultimo caso pure alla luce di alcuni episodi, prevalentemente di vandalismo, che recentemente hanno destato qualche preoccupazione nella cittadinanza.



Il Comitato, dall’analisi dei dati sui reati in proprio possesso e dalle risultanze dei servizi quotidianamente svolti dalle pattuglie, ha escluso l’esistenza di contesti di particolare criticità nel territorio sarzanese, reso anche più sicuro

dall’implementazione da parte del Comune del sistema di videosorveglianza, con telecamere che si interfacciano con le sale operative delle Forze di polizia.