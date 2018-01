Guardia giurata fuori servizio sventa un furto alle Terrazze

L'eroe è un 32enne e ha permesso che venisse arrestato un 35enne già noto alle forze dell'ordine.

La Spezia - Non ha esitato un attimo. Ha capito che il ladro stava scappando e lo ha inseguito anche se era fuori servizio. Così una guardia giurata, di 32 anni, ieri pomeriggio si è lanciato all'inseguimento di un giovane che si era impossessato di due giubbotti esposti in un negozio di abbigliamento all'interno della galleria del centro commerciale "Le Terrazze" di Via Fontevivo alla Spezia.

Il 32enne era, come tantissimi altri clienti, impegnato in qualche ora di shopping. All'interno di un negozio ai piani superiori ha notato un giovane che dagli espositori ha preso due giacche, si scoprirà poi del valore di 60 e 120 euro, indossandole per poi avviarsi verso l'uscita chiaramente senza pagare.

Con uno scatto fulmineo il 32enne ha cercato di fermarlo e sulle scale mobili è nata una breve colluttazione. Il fuggitivo lo ha spinto ma sono caduti entrambi. Naturalmente il personale della sicurezza si è impegnato ad aiutare il collega fuori servizio.

Sul posto è arrivata anche la Polizia di Stato che ha arrestato l'autore del furto, un tunisino di 35 anni già noto agli uffici, e riconsegnato la merce al negozio che però non potrà essere rimessa in vendita perché presentava diverse tracce di sangue. Un "effetto" della colluttazione.

Il 32enne è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso.