Guanti e torce in mano, ecco come li hanno "beccati"

I tre arresti di sabato notte frutto della virtuosa collaborazione fra cittadini e forze di polizia.

La Spezia - Sorpresi con le proverbiali mani nella marmellata. Nella notte tra sabato e domenica, come raccontato in mattinata (leggi qui ), i carabinieri hanno arrestato tre giovani, d'età compresa fra i 21 e i 23 anni, perché sorpresi mentre tentavano di accedere nelle cabine di due barche a vela alate all’interno dell’area cantiere denominata “Darsena Pagliari” Tutto nasce da alcune reiterate segnalazioni da parte di proprietari che lamentavano il furto di vari materiali, anche nautici, dall’interno delle barche in rimessaggio ed in seguito alla denuncia del presidente del Consorzio Nautico “La Spezia” che ha in concessione la banchina della “Darsena Pagliari”: . i militari pianificavano vari servizi volti a identificare gli autori dei reati.



E sabato sera i militari notavano che tre giovani, con cappucci di felpe e sciarpe che nascondevano parzialmente il volto, si introducevano all’interno dell’area cantiere debitamente recintata per impedire l’accesso dei non autorizzati, e si arrampicavano su di una gru per poter salire a bordo di due barche a vela alate. Notando i movimenti sospetti e la luce originata da alcune torce in possesso dei giovani, dopo un’azione di coordinamento, i militari intervenivano, bloccando immediatamente i tre, con in mano guanti e torce, ma null'altro. Le successive operazioni di perquisizione, anche domiciliare, permettevano di recuperare svariati oggetti, gran parte dei quali costituenti equipaggiamento specifico nautico. Sono tuttora in corso accertamenti volti a ricostruire i vari episodi di furto denunciati e non, e, conseguentemente, di identificare i legittimi proprietari degli oggetti recuperati.



Un'operazione che ha visto coprotagonisti i militari e i cittadini che si sono messi in contatto con loro, collaborando di fatto alla buona riuscita dell'indagine. Un altro esempio della collaborazione risale a poche settimane fa, quando i carabiniieri, ricevuta la segnalazione di un privato cittadino, proprietario dell’osteria “Da Caran” della Spezia, che lamentava in molteplici e ripetute occasioni il furto all’interno dell’esercizio di ristorazione di sua proprietà, in esito ad una costante azione info-investigativa tipica del controllo del territorio, individuavano e denunciavano l’autore dei ripetuti atti predatori. Medesima attività ha permesso nei giorni scorsi di individuare l’autore di due furti commessi nel centro storico del capoluogo di provincia, in danno di due esercizi commerciali. Uno dei due episodi è stato commesso in pieno giorno. Anche per questo episodio sono in corso accertamenti volti ad appurare eventuali responsabilità di altri furti perpetrati dal mese di gennaio in danno di esercizi commerciali siti nel centro storico della città.